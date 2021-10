Frigoríficos, máquinas de lavar. Maioria dos equipamentos usados vai para o mercado paralelo

A grande maioria (75%) dos equipamentos elétricos usados vão parar ao mercado paralelo, conclui o projeto WEE-Follow, promovido pelo Electrão, entidade de reciclagem de resíduos.

A empresa monitorizou, ao longo de um ano, através de GPS instalado nos equipamentos, o percurso dos eletrodomésticos usados colocados para recolha municipal.

“Os números, o que nos mostram, é que três em cada quatro aparelhos que são colocados no canal municipal em particular – não é um problema exclusivo do canal municipal, o Eletrão é que estudou mais o canal municipal – são desviados para este mercado paralelo”, conta o diretor-geral, Pedro Nazareth, à Renascença.

Na opinião deste responsável, o mercado paralelo só prejudica a proteção ambiental e não a salvaguarda. “É uma atuação ilegal de um conjunto de agentes económicos à margem da lei”, diz.

Mas porque é considerado paralelo? “São paralelos no tipo de recolha e processamento que dão a estes aparelhos, porque não salvaguardam a proteção ambiental; são paralelos, porque não há cadastro, há uma informalidade associada a este mercado”, explica Pedro Nazareth.

“Os aparelhos são processados, mas são processados muito substandard e sem respeito pelos valores ambientais”, acrescenta.