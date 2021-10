Governo diz que é "tentador" atacar a TAP e o novo aeroporto

O ministro das Infraestruturas considera "tentador" os partidos da oposição criticarem a gestão da TAP ou a localização do novo aeroporto, alertando que estão a "prejudicar" o país e que "não têm capacidade" para governar.

"É fácil, é tentador e nós assistimos a isso ainda recentemente num debate no parlamento. É tentador que um líder político aproveite o tema para fazer combate político, mas ao fazê-lo pode conseguir faturar do ponto de vista conjuntural, mas está a prejudicar o país e está a mostrar que não tem capacidade para poder liderar os destinos do país", disse Pedro Nuno Santos.

O governante, que falava na sessão de abertura da "cimeira" aeronáutica "Portugal Air Summit", que arrancou hoje no Aeródromo de Ponte de Sor (Portalegre), lamentou ainda que tanto a TAP como a localização de um novo aeroporto não mereçam consenso.

"Isto não era bem para vocês [assistência], acho eu, pelo menos parto desse princípio, mas posso estar enganado também, sou surpreendido sobre este tema [TAP e novo aeroporto] todos os dias, mas obviamente que homens e mulheres ligados ao setor da aviação acho que conseguem compreender melhor a importância que tem a TAP e o novo aeroporto para o desenvolvimento nacional, mas isso não está garantido em todo o território e em todo o país", disse.

"Não está sequer garantido nos interlocutores políticos que nós vamos tendo, porque obviamente é politicamente mais fácil neste momento nós fazermos um debate contra o dinheiro que está a ser injetado na TAP", acrescentou.