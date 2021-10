​Poupança no IRS pode ultrapassar os 400 euros

As famílias vão poupar até 195 euros com os novos escalões de IRS, segundo as contas do Governo, mas há casos específicos em que esse valor pode ser mais elevado.



O executivo criou mais dois escalões de IRS. Um divide ao meio o atual terceiro escalão e desce a taxa da primeira metade para 26,5%. No sexto escalão, a primeira metade fica com uma taxa de 43,5%.

A consultora EY submeteu estas alterações a diferentes cenários, para perceber quem beneficia afinal com os novos escalões e quanto pode poupar.

Vários contribuintes conseguem poupar mais de 400 euros no IRS com a proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano, segundo estas simulações.

Estão neste grupo vários trabalhadores com rendimentos mais elevados. Por exemplo, um casado, sem filhos e com um rendimento mensal de 10 mil euros, vai pagar menos 400 euros de IRS.