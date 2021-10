Combustíveis voltam a subir esta segunda-feira

Os preços nos combustíveis têm não só impacto na bolsa de cada português como estão a afetar as exportações. Mais de 60% do que o país importa vem por estrada.

A Associação Empresarial de Portugal, citada pelo Jornal de Notícias, pede investimentos urgentes na ferrovia, porque as empresas não podem esperar mais. Também o sector agrícola se queixa que tem dificuldade em fazer chegar os seus produtos às prateleiras dos supermercados, apesar do gasóleo verde, que reembolsa parte dos consumos.

Os impostos são o fator que mais pesa no preço dos combustíveis: 59% no caso da gasolina e 53% no do gasóleo. Apenas 30% do preço final diz respeito ao custo à saída da refinaria, depois há que contar ainda com a incorporação de biocombustíveis que pesam 6,7% no gasóleo e 2,4 na gasolina.