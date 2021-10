"Sociedade civil deve ser mais intransigente com a fraude e corrupção"

Até 2030 deverão chegar a Portugal mais de 70 mil milhões de euros em fundos europeus. Para já, começou a entrar nos cofres o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), a chamada "bazuca" que supera os 16 mil milhões. São muitos zeros, e quanto maior o valor, maior o risco, avisa o presidente do Observatório de Economia e Gestão de Fraude (OBEGEF), António João Maia.

Em entrevista à Renascença, o economista e professor de Ética do ISCSP questiona a eficácia do Portal da Transparência, onde o Governo convida os portugueses a seguirem a execução deste dinheiro. Lembra ainda que os riscos estão identificados, é preciso atuar, inclusive ao nível do Parlamento, onde as políticas contra a corrupção ainda aguardam para serem aprovadas. São temas que se cruzam com o conteúdo do livro “Riscos de Fraude e Corrupção no Programa de Financiamento Europeu” (Editora Almedina), uma obra coordenada por António João Maia, com prefácio de Marcelo Rebelo de Sousa, que será apresentada no final de outubro com a presença do Presidente da República. Tem sido uma das vozes críticas sobre a estratégia nacional contra a corrupção. O que está a falhar?

Temos sido vozes críticas, mas construtivas ao mesmo tempo. O que me parece, e temos feito referência a esta questão já há uns anos a esta parte, é que é importante e necessário que haja estudos mais aprofundados sobre o fenómeno da corrupção em Portugal. O que se vai conhecendo é, sobretudo, os casos mediatizados e é a partir daí que sentimos que, muitas vezes, o sistema reage. Mas sabemos que a corrupção é muito mais do que isso. Os casos que são mediatizados são, se calhar, uma gota do todo que é este problema. É necessário conhecer melhor o fenómeno, caso contrário, aumenta o risco de termos políticas públicas que visam preveni-lo sem que tenham o potencial de eficácia que poderiam ter. No Parlamento nenhum dos diplomas na área da corrupção viu ainda luz verde, são exemplo a criminalização do enriquecimento ilícito ou a proteção dos denunciantes. Na sua opinião, o que está a travar este processo? A Assembleia da República, enquanto órgão de produção legislativa, tem uma mecânica própria. Essa dinâmica depois traduz-se numa cadência natural, "normal", de produção normativa. Se calhar há matérias que requereriam mais celeridade, a corrupção provavelmente será uma delas. Não dispomos de dados para perceber se este atraso se deve ao andamento natural dos trabalhos. Mas há um aspeto importante, relativamente à questão que colocou: a importância de existir aquilo a que se chama a "vontade política", e é muito mais do que aquilo que é verbalizado nos discursos, são sinais que efetivamente devem existir no sentido de se adotarem medidas realistas e exequíveis, que vão à procura de controlar o fenómeno. Neste livro, "Riscos de Fraude e Corrupção no Programa de Financiamento Europeu", dá exemplos de como controlar a corrupção: o Portal da Transparência e canais de denúncia. Pode elaborar? O Portal da Transparência é, de alguma maneira, uma coisa que já existe, mas precisa de ser aprofundado. Há trabalhos que têm envolvido a Transparência Internacional, nomeadamente ao nível da gestão autárquica, se calhar pode ser alargada uma metodologia semelhante a toda a administração pública e aos vários ministérios, no sentido de informarem os cidadãos, de forma mais clara e percetível do que está a ser feito em prol do interesse público e com o dinheiro do cidadão, porque são os nossos impostos que são utilizados para o Estado exercer as suas funções. Promover uma transparência efetiva, porque às vezes vamos aos sites e a informação está lá, mas com uma linguagem muito técnica e muitas vezes ocultada por trás de números e de percentuais. Ficamos sem perceber muito bem o que está ali por trás e se calhar a maioria dos cidadãos nem estão disponíveis para ir à procura desses dados, cuja leitura depois, às vezes, não é assim tão fácil.

E os canais de denúncia? Sabemos que há uma diretiva europeia, que os Estados-membros têm de adotar até ao final deste ano (dia 17 de dezembro), a diretiva Europeia é muito clara: as estruturas de gestão do Estado e também as grandes empresas privadas devem dispor destes canais. A ideia inerente a esta premissa é muito simples: estamos a falar de um fenómeno oculto. O que se conhece da fraude e da corrupção é muito mais do que é mediatizado, é aquilo que chega aos processos judiciais, mas que não é tratado de uma forma transversal e esse tratamento era muito importante, precisamente para ter o tal conhecimento um pouco mais profundo sobre a corrupção. Mas há sempre um conjunto de ocorrências que não chegam ao conhecimento de nenhuma instância, nem dos tribunais, nem das polícias, nem sequer são despistados internamente pelas organizações. Isto é assim, desde logo, porque quem pratica a fraude e a corrupção, naturalmente, vai ter todos os cuidados para suscitar o mínimo traço de suspeição, relativamente às situações em que possa estar envolvido. Como estes fenómenos são tendencialmente ocultos, os canais de denúncia visam criar aqui uma outra possibilidade de desocultar algumas dessas situações, que de outra forma permaneceriam sempre nesse lado escondido. Agora, os canais de denúncia têm de ser devidamente ajustados, não pode valer tudo. Desde logo, é importante e necessário que se salvaguardem os nomes e a integridade dos envolvidos porque, num primeiro momento pelo menos, ainda não sabemos se aquilo que é denunciado pode ou não corresponder à realidade. Mostrou aqui como é difícil o tratamento deste fenómeno. Estando nós na era das novas tecnologias, do algoritmo, da "big data", não deveria ser mais fácil controlar a execução do dinheiro público e detetar estes fenómenos de corrupção? De facto, a ferramenta informática oferece algumas soluções que poderão ser muito úteis. Naturalmente que também tem de haver cautela, quem acede à informação, quem faz a gestão da informação. São sempre critérios que têm de ser acautelados porque, no limite, ainda que sejam os tais sistemas informáticos depois a processar e a analisar a informação, a informação depois é utilizada por alguém. A questão é o alguém, que perfil têm estas pessoas, que cuidados devem ter, porque isto também pode ser objeto de riscos. Quem ficar com esta informação, dentro de uma organização, fica com um poder muito grande e a diretiva europeia tem algumas indicações claras sobre os cuidados que as organizações não devem deixar de acautelar, para que os canais de denúncia sejam capazes de alcançar o que se espera deles e não que se transformem numa ferramenta persecutória dentro das organizações. Seria a pior perversidade que poderia suceder, numa má utilização deste instrumento. Temos assistido aos apelos do Governo à população, para que acompanhe a execução do dinheiro de Bruxelas via online, através do tal Portal da Transparência. Confia neste sistema? (sorrisos) Depende de como ele seja gizado. A questão do Portal da Transparência é como os instrumentos de prevenção de riscos de fraude e corrupção: devem existir, são importantes e necessários, mas devem depois tornar-se efetivos. Aquilo funciona mesmo? Porque, se tivermos uma ferramenta de transparência, um portal de informação, um plano de prevenção de riscos que no papel está tecnicamente muito bem feito, mas depois não passa para o terreno, se as pessoas não conhecem ou não estão envolvidas, o risco de se tornar ineficiente e ineficaz é elevado. Será melhor que existam ferramentas que tecnicamente possam não ser as melhores, mas que as pessoas conheçam, se identifiquem com elas e que estejam envolvidas na sua concretização. Essas ferramentas têm naturalmente o potencial de utilidade, ele está identificado e é conhecido, agora dependendo da forma como as organizações forem capazes de os dinamizar e de os pôr em prática. A propósito dos fundos que vamos agora receber, têm sido anunciadas várias iniciativas para prevenir desvios, até ao nível presidencial. Serão suficientes? É este o caminho? (sorrisos) Todos os instrumentos, se forem eficazes, são importantes. Por outro lado, não há instrumentos que se possam dizer, verdadeiramente, como perfeitos. A perfeição não existe em lado nenhum, então aqui ainda menos! Não é possível imaginar uma organização com um conjunto de instrumentos de controle de tal maneira bom que possa assumir-se que o risco de ocorrer fraude e corrupção é zero, isto não existe em nenhuma organização, isto é uma utopia! Todos os instrumentos são potencialmente bons, devem existir, mas também não podemos cair no exagero de quanto mais melhor, ter 50 instrumentos é melhor do que ter 49. Às vezes não é assim. Podemos falar aqui também de códigos de ética e de conduta, que todos devem conhecer, dos manuais de boas práticas para cada uma das tarefas, sejam elas quais forem, e os planos de prevenção de riscos de fraude e de corrupção. Tenho que insistir nesta questão, porque nesta fase só podemos falar de prevenção. A própria União Europeia tem um mecanismo anti-fraude, que tem sido melhorado, mas também ele é falível! Falível, no sentido em que não há instrumentos perfeitos. Refere-se ao OLAF [Organismo Europeu de Luta Antifraude], é muito importante nas estruturas de controlo financeiro da União Europeia, a sua experiência tem sido importante relativamente à identificação de várias fases dos procedimentos de atribuição de subsídios e apoios financeiros e dos riscos que lhe estão inerentes em todas as fases dos processos (pré-processual, elaboração, candidaturas e execução). Todas as fases têm riscos identificados, o OLAF tem vários relatórios bem como o Tribunal de Contas Europeu, que identificam essas fragilidades, esse foi um dos pontos que exploramos neste livro. Vale a pena olhar para cada uma das fases dos procedimentos e verificar o que é que é preciso fazer, para lá do que outros organismos já fazem, e depois internamente as entidades de controlo - no caso de Portugal, a Inspeção-Geral de Finanças e outros - para acompanharem mais de perto os processos de atribuição de subsídios. Olhemos para trás, porque estes relatórios destes organismos de controlo estão aí, identificam já muitas situações. Se elas estão identificadas, porque não aprender com elas, no sentido de apertarmos mais o controlo, relativamente a cada uma dessas fases dos processos. Justamente, olhando para trás, há áreas mais sensíveis, suscetíveis ao desvio e à fraude? Posso dizer, quase, que há uma relação direta entre o volume financeiro dos projetos e a probabilidade de riscos de fraude. Quanto mais for o "bolo financeiro", maior a tentação para que pessoas menos íntegras gravitem ali à volta. Aliás, por isso, este pacote financeiro, que é de uma dimensão muito considerável, desde o primeiro momento toda a sociedade civil e também os organismos de gestão pública têm mostrado, pelo menos do ponto de vista discursivo, essas indicações de cuidado adicional que se deve ter relativamente a este acompanhamento. Aquilo que se tem verificado é que Portugal criou aqui um conjunto de instituições que são importantes, são necessárias em termos de controlo, sem dúvida nenhuma, vamos ver depois na prática qual a eficácia da sua ação. É o nosso interesse de cidadãos que está em causa e a credibilidade das instituições.

