Há dois novos interessados na Dielmar

Há mais duas propostas de interesse pela Dielmar que podem ser votadas na assembleia de credores que vai decorrer, esta quarta-feira, no Tribunal do Fundão, apurou a Renascença.

As novas propostas pela empresa têxtil foram feitas nos últimos dias junto do administrador de insolvência desta empresa têxtil de Alcains, no distrito de Castelo Branco.

Ainda não estão por escrito, mas foi manifestado por telefone o interesse em adquirir todo o património que integra a massa insolvente como a empresa, máquinas e algumas lojas.

Apesar dos salários deste mês estarem garantidos, segundo fonte da Renascença, dos cerca de 300 trabalhadores, cinco já saíram para empresas concorrentes.

A assembleia de credores está marcada para as 14h00 desta quarta-feira. Foi antecipada em 20 dias a pedido do administrador de insolvência.

Com resultados negativos há mais de uma década, a Dielmar tem uma dívida superior a dez milhões de euros, mais de metade à banca, isto apesar de uma injeção de dinheiros públicos na ordem dos oito milhões de euros.