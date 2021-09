IVAucher. Já não é preciso associar cartão bancário para receber descontos

A dois dias do arranque da nova fase do IVAucher, o processo foi simplificado para os consumidores poderem beneficiar do saldo acumulado entre junho e agosto, sempre que pagaram despesas nos setores da restauração, alojamento e cultura.

Para beneficiar do programa, os consumidores têm de se inscrever na plataforma, indicando o nome, número de telemóvel, endereço de email e número de contribuinte.

Segundo fonte do Ministério das Finanças contactada pela Renascença, vai ser justamente a partir do NIF (número de contribuinte) que os bancos vão fazer o cruzamento de dados com o terminal ATM onde o consumidor pagou a despesa.

Só usando um cartão bancário podem receber até 50% do valor gasto, desde que seja num dos três setores abrangidos por este programa.

Os dados mais recentes do Ministério das Finanças dão conta do registo de 396.500 consumidores e de 2.400 grupos comerciais, que correspondem a 7.300 terminais de pagamento.