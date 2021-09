Preço do petróleo atinge valor mais alto em três anos

O preço do barril de petróleo ultrapassou esta terça-feira os 80 dólares por barril de Brent.

A nova subida de 0,8% levou a que se batesse o recorde dos últimos três anos, mas a Goldman Sachs prevê que o aumento dos preços possa não ficar por aqui, chegando a 90 dólares até ao final do ano.

Neste momento o barril de Brent está a custar mais 55% do que no início do ano.

O aumento deve-se à preocupação dos investidores com a possível escassez de combustível, perante o aumento da procura motivado pelo desconfinamento generalizado no mundo.

Os novos valores irão necessariamente impactar o preço dos combustíveis para o consumidor final.