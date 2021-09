Bruxelas sugere substituir aumentos da luz por impostos ao consumo

A Comissão Europeia deixou esta quinta-feira várias alternativas aos Estados-membros para aliviarem a fatura dos consumidores, mas não avança com novos instrumentos. São apenas orientações, como "impostos especiais de consumo, medidas específicas que se aplicariam a agregados familiares e pequenas empresas vulneráveis e pobres em energia, bem como apoio direto aos consumidores".

São declarações do porta-voz do executivo comunitário para a área da Energia, Tim McPhie. Nas próximas semanas, o executivo comunitário irá apresentar “uma caixa de ferramentas que dará aos Estados-membros o que precisam para poderem tomar medidas a nível nacional”, contra o acentuado aumento da subida dos preços globais do gás.

Bruxelas acompanha a situação, mas afasta para já um envolvimento direto. O porta-voz para a área da Energia diz que "a conceção do mercado europeu não é uma das causas dos problemas, mas é claro que queremos muito ajudar os Estados-membros e os cidadãos a lidar com esta questão".