​Desemprego desce pelo quinto mês consecutivo, diz IEFP

Pelo quinto mês consecutivo, o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) registou uma descida do desemprego em Portugal. Segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelo IEFP, há neste momento 368.404 pessoas inscritas nos centros de emprego. É a primeira vez, desde 2006, em que não se regista uma subida do desemprego registado, destaca o instituto.

De acordo com a nota enviada às redações, o desemprego “desceu no Alentejo e Algarve em agosto face a julho e também desce, em termos homólogos, em todas as regiões”.



O comunicado detalha que, no setor do alojamento e restauração o desemprego “diminuiu 4,4% em cadeia e 19,9% em termos homólogos”.