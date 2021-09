​Governo quer proibir "outsourcing" após despedimento coletivo

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, propôs hoje aos parceiros sociais que as empresas fiquem proibidas de recorrer ao chamado “outsourcing” (contratação externa), nos 12 meses que se seguirem a um despedimento coletivo.



Na reunião de hoje de Concertação Social, o executivo propôs ainda a "criminalização do trabalho totalmente não declarado", como acontece quando são violadas as regras de segurança e saúde no trabalho.

Estas medidas estão incluídas na Agenda do Trabalho Digno e de Valorização dos Jovens no Mercado de Trabalho, que está a ser discutida entre o governo, patrões e sindicatos.

Hoje foi ainda abordada a situação dos trabalhadores das plataformas digitais. Ana Mendes Godinho apresentou os critérios do executivo para a presunção de laboralidade, para garantir a estes trabalhadores um contrato e acesso ao sistema de Segurança Social.

"Apresentámos aos parceiros sociais a concretização e os indícios que devem estar verificados para que isto aconteça, à semelhança do que está a ser a tendência a nível mundial, procurando ir ao encontro da jurisprudência internacional que começa a ser assumida em todos os países", diz a ministra.