Conselho das Finanças Públicas. ​PRR e vacinação aumentam crescimento

O Conselho das Finanças Públicas (CFP) reviu em alta o crescimento da economia para este ano, para 4,7%, uma previsão acima dos 4% do Governo. Em 2022, o PIB deverá chegar a 5,1%.



Uma recuperação que compara com a contração de 7,6% registada no primeiro ano da pandemia, em 2020.



O organismo presidido por Nazaré da Costa Cabral justifica esta correção com “o contributo da aprovação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), os desenvolvimentos económicos a partir do 2.º trimestre de 2021 e o levantamento das restrições à atividade económica num país com uma das mais elevadas taxas de cobertura vacinal do mundo”.

A taxa de desemprego deverá aumentar para 7,3% este ano. Dentro de quatro anos, em 2025, irá estabilizar nos 6,4%.

O relatório publicado esta quinta-feira, que atualiza as “Perspetivas Económicas e Orçamentais 2021-2025”, aponta ainda para a convergência a médio prazo, do crescimento da atividade económica para valores em torno do crescimento do produto potencial (2%).

Até 2025, tanto o défice como a dívida deverão diminuir. Até 2023, o défice deverá passar de 4,2% para 1,6% do PIB e quase estabilizar nos últimos dois anos do cenário, com uma previsão de 1,3% em 2025.

Para a dívida o Conselho das Finanças diz que deverá chegar aos 114,1% do PIB em 2025, o que representa uma redução de 19,5 pontos percentuais (p.p.) face ao verificado em 2020. Este é “o ritmo de redução mais expressivo no primeiro biénio”.

Uma previsão com riscos

Com a pandemia ainda em curso, o processo de vacinação continua a ser uma ameaça para o crescimento. Atrasos em economias parceiras ou o aparecimento de novas variantes que venham a reduzir a eficácia das vacinas atualmente disponíveis podem adiar o levantamento das restrições. Isto teria um efeito negativo na recuperação, sublinha o relatório, “em particular por via do sector do turismo”, alerta o Conselho de Finanças Públicas.