Aprovada despesa de 11 milhões para testes rápidos nas escolas

O Governo autorizou a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares a gastar cerca de 11 milhões de euros com a aquisição de testes rápidos de antigénio para as escolas para despiste da Covid-19.

Segundo o jornal online “ECO”, a aquisição é feita por ajuste direto, dada “a manifesta urgência”.



Na resolução do Conselho de Ministros, publicada em Diário da República, o Executivo autoriza a DGEstE a realizar uma despesa até 11.150.080 euros para a compra de testes rápidos.



Os primeiros a serem testados vão ser os professores e auxiliares já a partir da próxima segunda-feira.



A Direção-Geral de Saúde recomenda que todos os alunos a partir do 7.º ano, bem como professores e pessoal não docente devem ser testados antes do arranque do novo ano letivo.



Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.766 pessoas e foram contabilizados 1.042.322 casos de infeção confirmados, segundo dados da DGS.