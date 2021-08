​Deco quer que todo o material escolar entre nas contas do IRS

Veja também:

A Deco quer que todo o material escolar possa ser dedutível em sede de IRS. É este o objetivo da carta aberta que está na base de uma petição online da Deco Proteste, que lamenta que apenas os produtos e serviços com taxa de IVA reduzida, de 6%, possam ser deduzidos pelos portugueses.



O documento quer que os partidos alterem a lei durante a preparação do próximo Orçamento do Estado. Rita Rodrigues, relações públicas da revista, espera que a petição possa “alterar a situação”.

“Acreditamos que os consumidores vão aderir. Estamos na altura em que se prepara mais um ano letivo e, portanto, faz todo o sentido que se juntem a nós nesta carta aberta para sensibilizar todos os grupos parlamentares em adotarem uma alteração que permita de facto que todas as despesas sejam deduzíveis em sede de IRS”, explica.

Segundo a Associação de Defesa do Consumidor, em Portugal existem mais de dois milhões de estudantes em todos os níveis de ensino - cada um gasta cerca de 300 euros em material obrigatório, que não inclui manuais.

“É certo que calculadoras, dicionários ou computadores não se compram todos os anos, mas a despesa com material básico está longe de ser modesta, chegando aos 200 euros”, lê-se no site.

Para a Deco, a diferenciação por via da taxa de IVA cobrada não pode continuar a constituir-se como “barreira à consagração de uma verdadeira justiça social”, pelo que pede ao parlamento que, ou acabe com a limitação às deduções apenas a material com IVA a 6%, ou baixe o IVA de todo o material escolar para a taxa mínima, garantindo que todas as despesas podem ser deduzidas.

A associação acrescenta ainda que, sem alteração da lei, apenas continuará a ser possível a dedução dos valores gastos em livros escolares, taxas de inscrição e propinas, escolas de línguas, música, dança e teatro, explicações e amas.