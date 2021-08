Volkswagen admite reduzir produção. Autoeuropa volta a laborar no final do mês

A marca japonesa tem enfrentado melhor a crise de semicondutores devido aos chips armazenados ao abrigo de um plano adotado depois do sismo de 2011 e do desastre na central nuclear de Fukushima.

A Toyota vai reduzir a sua produção automóvel em 40% durante o mês de setembro e a Volkswagen admite a necessidade de novos cortes. A fábrica da Autoeuropa volta a laborar no final do mês, indica fonte da empresa.

Volkswagen admite a necessidade de realizar novos cortes na produção automóvel devido à falta de semicondutores no mercado, anunciou esta quinta-feira o fabricante alemão.

“Atualmente, esperamos que a oferta de chips no terceiro trimestre seja volátil e restrita”, disse a marca de Wolfsburg, em resposta à agência Reuters.

A Volkswagen espera que a situação melhore até ao final do ano e tenciona compensar as quedas de produção no segundo semestre, na medida do possível.

Contactada pela Renascença, fonte da Autoeuropa explica que, depois da paragem programa de agosto, a produção na fábrica de Palmela retoma a 30 de agosto e ainda não são conhecidos mais pormenores sobre os planos da “casa mãe”.