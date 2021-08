IUC. Tinha de pagar em julho e esqueceu-se? Ainda vai a tempo

O Imposto Único de Circulação (IUC) referente às matrículas de julho pode ser pago até ao final de agosto. O esclarecimento é prestado pela Autoridade Tributária ao “Jornal de Negócios”.

Na origem do alargamento do prazo está o novo regime de férias fiscais instituído em fevereiro.

De acordo com este regime, as obrigações tributárias devidas no decurso do mês de agosto podem ser cumpridas até dia 31 do mesmo mês, mesmo que não seja um dia útil, “independentemente de penalidades”.

De fora deste regime fica o processo de execução fiscal, por ter “natureza judicial”.

Este era um regime pedido há muito pelos contabilistas, que tinham dificuldade em tirar férias nesta altura para cumprirem todos os prazos.

O IUC (também conhecido como “selo do carro”) é devido no mês de aniversário do veículo.