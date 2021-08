A Dielmar pediu-a. Mas o que é uma insolvência?

O que é uma insolvência?

Estado de insolvência é quando um devedor – seja um particular ou uma empresa – tem obrigações a cumprir maiores do que os rendimentos que recebe e, por isso, não consegue cumprir as prestações ou obrigações a que se comprometeu.

É o mesmo que falência?

Não. Nem económica nem juridicamente. Muitas vezes são confundidas, mas não são a mesma coisa. Falência é quando um devedor tem mais dívidas do que o valor dos bens que possui. É possível estar em falência sem estar em insolvência e vice-versa.

Como assim?

Uma empresa pode estar tecnicamente falida quando tem mais dívidas do que aquilo que vale, mas ainda assim ter movimento para ir cumprindo as suas obrigações, sejam pagamentos a funcionários sejam obrigações bancárias. Nesse caso, está em falência técnica, mas não em insolvência. Ou pode ter muito património, mas não ter vendas suficientes para ter capital disponível para cumprir as obrigações e nesse caso está insolvente, mas não está falida.

Então, para que serve a declaração de insolvência?

Serve para passar para os credores a decisão sobre a empresa que, depois de ser declarada insolvente, pode ficar em falência ou em recuperação.

Os credores passam, no fundo, a ser os novos proprietários da empresa e são eles a determinar a sua falência ou recuperação. Podem decidir que, para tentar o pagamento das dívidas, deve haver uma liquidação integral do património da empresa ou podem decidir um plano de recuperação ou uma manutenção da atividade com reestruturação da empresa.