Fumar em espaços públicos vai ser mais difícil

Apenas os bares, as discotecas e os restaurantes com mais de 100 metros quadrados e um pé-direito mínimo de três metros vão poder ter zonas para fumadores.

A pretensão do Governo já se fazia adivinhar em 2015, quando as novas regras apontavam para a proibição total de fumar em espaços públicos fechados, no âmbito da proteção dos cidadãos da exposição involuntária ao fumo do tabaco.

Mas foram permitidas exceções e dado o prazo de cinco anos para que os proprietários de restaurantes e bares que tinham investido em sistemas extratores e de ventilação, em 2007 (primeira lei do tabaco), pudessem amortizar aquele investimento.

O prazo terminou no final de 2020 e o Governo pretende agora dar continuação aos planos que a pandemia atrasou, com os requisitos técnicos e regras de instalação para os espaços que queiram manter zonas exclusivas para fumadores.

Segundo o jornal “Público”, estas normas deverão aplicar-se também a salas destinadas a pacientes fumadores em hospitais e serviços psiquiátricos, lares de idosos e residências assistidas, gares, celas ou camaratas em estabelecimentos prisionais, casinos, bingos, salas e recintos de espetáculo.