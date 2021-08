Dielmar pede insolvência e lança mais 300 pessoas no desemprego

A empresa Dielmar, com sede em Castelo Branco e várias lojas no país, pediu insolvência. O pedido deu entrada na sexta-feira, dia 29 de julho, devido à quebra de faturação provocada pela pandemia de Covid-19. A notícia chega pela imprensa económica e regional.

Fundada em 1965, a empresa tem sede em Alcains e era a maior empregadora da região de Castelo Branco, donde era a maioria dos seus mais de 300 trabalhadores.

Tinha 11 lojas no país e produzia para si e para outras marcas – sobretudo, roupa de homem, tendo iniciado uma secção de mulher há pouco tempo. Chegou a ser a marca de vestuário oficial da seleção portuguesa de futebol e exportava para 20 países, mas a maioria suspendeu as encomendas com o confinamento.

Liderada por Ana Paula Rafael, filha de um dos quatro fundadores, a Dielmar faturou pouco mais de 700 mil euros nos primeiros três meses do ano, sendo que, em 2020, no mesmo período, registou um volume de negócios da ordem dos cinco milhões de euros.

As dificuldades começaram a fazer-se sentir antes da pandemia. Depois, o lay off não foi suficiente para salvar a empresa. Os salários dos trabalhadores e outras responsabilidades fiscais foram pagos até julho, mas, no final desse mês, a unidade fabril entrou em período de férias, por não haver condições para serem pagos mais ordenados.

A Dielmar tem, contudo, dívidas à banca, que agora passam a crédito malparado.

O presidente da Câmara de Castelo Branco diz que tentou chamar a atenção do Governo para a situação, mas não conseguiu fazer-se ouvir. “Pedimos, em devido tempo, uma reunião com o ministro da Economia, que por falta de agenda não nos recebeu. Também fizemos saber junto de outros membros do Governo que a empresa estava com dificuldades”, diz José Alves ao “Jornal do Fundão”.

O autarca tem reunião marcada “com outras entidades” esta semana, a fim de poder ser encontrada uma solução “para a tragédia que se abateu sobre Alcains”.

A gestão da Dielmar também terá alertado o poder político para o risco de insolvência e tentou atrair investidores, mas sem sucesso.



Da parte dos trabalhadores, o sindicato diz ter sido apanhado de surpresa e convocou um plenário para esta segunda-feira, às 15h00, junto à sede da empresa.

“Os trabalhadores estão a gozar um período de férias até dia 16. A comissão sindical na Dielmar não sabe de nada. Pedimos informações urgentes junto da administração”, afirma Marisa Tavares, dirigente do Sindicato Têxtil da Beira Baixa, citada pelo “Jornal do Fundão”.