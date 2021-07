No entanto, “a carga fiscal aplicada de 60% em Portugal contra os 53% em Espanha justificou a menor competitividade dos preços no contexto da Península Ibérica”.

No boletim sobre os preços praticados entre abril e junho deste ano, a ERSE conclui que Portugal “praticou um preço médio de venda sem impostos mais baixo do que em Espanha”, uma diferença de 0,005 euros por litro face ao país vizinho.

No gasóleo a diferença chegou a 19 cêntimos por litro, no segundo trimestre, de acordo com os dados divulgados esta terça-feira pelo regulador.

Os portugueses pagam mais 26 cêntimos do que os espanhóis pela gasolina, segundo as contas da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

Sem o efeito dos impostos e taxas, “o preço médio da gasolina no mercado nacional foi inferior em cerca de 1 cêntimo por litro aos valores praticados em Espanha”, onde a carga fiscal é cerca de 8 pontos percentuais inferior à portuguesa.

Ainda segundo o Boletim dos Preços Médios dos Combustíveis praticados na UE-27, no gasóleo “o peso fiscal em Portugal justificou a prática de preços 19 cêntimos por litro mais caros do que em Espanha. Sem impostos, os preços médios praticamente não registam diferenças entre os dois países.

Em comparação com os restantes Estados-membros, nos últimos três meses o preço médio de venda da gasolina foi 21 cêntimos mais caro. Face ao país com a gasolina mais barata, a Bulgária, a diferença é de 56 cêntimos por litro. Em comparação com a gasolina mais cara do espaço comunitário, nos Países Baixos, a diferença é de 17 cêntimos.

No segundo trimestre a gasolina aumentou na UE-27. O preço médio de venda sem impostos da gasolina subiu 7,1 cêntimos por litro, o gasóleo está 5,2 cêntimos/litro mais caro.