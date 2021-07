"Não tem condições". CDS critica escolha de Vítor Fernandes para Banco de Fomento

O presidente do CDS-PP criticou esta segunda-feira a nomeação de Vítor Fernandes para a liderança do Banco do Fomento, instando o Governo a não escolher para o cargo “amigos dos amigos”.

“Sendo suspeito de ter passado informações a Luís Filipe Vieira quando estava no Novo Banco, não pode haver hesitação do poder político. Vítor Fernandes não tem condições para ficar à frente do Banco de Fomento, nem de liderar a atribuição dos fundos no PRR" (Plano de Recuperação e Resiliência), disse Francisco Rodrigues dos Santos.

O líder do CDS, que esta segunda-feira esteve em Vila do Conde na apresentação das candidaturas autárquicas locais do partido, considerou que a escolha de Vítor Fernandes “põe em causa a credibilidade da instituição e o rigor como vão ser executados estes fundos europeus”, criticando o processo de nomeação.

“O currículo para estar à frente do Banco de fomento, que é um instrumento fundamental para a recuperação económica do nosso país, não pode estar sujeito a redes clientelares e a amigos dos amigos do governo, que mais não querem que sentar-se à mesa dos fundos europeus para tomar a sua alegre refeição”, apontou o dirigente.

Francisco Rodrigues do Santos apontou, ainda, que o Banco de Portugal “tem de rever a idoneidade do líder do Banco de Fomento e a CRESAP chumbar obrigatoriamente o nome de Vítor Fernandes”.