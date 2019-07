Ewan "bisa" no Tour e Alaphilippe mantém vantagem na liderança

O australiano Caleb Ewan, da Lotto-Soudal, venceu ao "sprint" a 16ª etapa da Volta a França em bicicleta, que teve partida e chegada em Nîmes, enquanto o francês Julian Alaphilippe, da Deceuninck-Quick Step, manteve a vantagem na liderança.

Ewan somou o segundo triunfo na 106ª edição do Tour, depois de ter vencido a 11ª tirada, igualando os feitos de Alaphilippe e do britânico Simon Yates.

Após o segundo dia de descanso da prova, o australiano completou os 177 quilómetros da etapa em 3h57m08s, impondo-se ao "sprint" ao italiano Elia Viviani, ao holandês Dylan Groenewegen, e ao eslovaco Peter Sagan, segundo, terceiro e quarto classificados, respetivamente.

Na classificação geral, Alaphilippe manteve a camisola amarela, assim como as diferenças para os principais perseguidores, casos do britânico Geraint Thomas, segundo classificado, a 1.35 minutos, do holandês Steven Kruiswijk, terceiro, a 1.47.

Na quarta-feira, o pelotão vai percorrer os 200 quilómetros da 17ª etapa, entre Pont du Gard e Gap, numa tirada com duas contagens do prémio de montanha, uma de quarta e uma de terceira categoria, a menos de 10 quilómetros da meta.