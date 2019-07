Caso Mayorga. Procuradoria do Nevada não vai acusar ​Cristiano Ronaldo de violação

A procuradoria de Clark County, no estado norte-americano do Nevada, não vai levar a julgamento o caso de alegados abusos sexuais de Cristiano Ronaldo contra a cidadã norte-americana Kathryn Mayorga.



Num comunicado divulgado esta segunda-feira, o Ministério Público anuncia que deixa cair as acusações com dez anos contra o futebolista português, porque as suspeitas não podem ser provadas.

A procuradoria de Clark County explica que, no dia 8 deste mês, deu entrada deu entrada no gabinente do Procurador Distrital um pedido de acusação.

A procuradoria considera que, após uma revisão das provas conhecidas até agora, "as alegações contra Cristiano Ronaldo de ataque sexual não podem ser provadas para além da dúvida razoável".

Por esse motivo, a acusação não vai avançar, adianta o representante do Ministério Público.