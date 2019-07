Clasie deixa o Southampton e ruma ao AZ Alkmaar

Southampton e AZ Alkmaar revelaram, esta segunda-feira, que Jordy Clasie deixou o clube inglês e rumou ao holandês, em definitivo.

No site oficial, o AZ, quarto classificado da Eredivisie, informou que o médio defensivo, de 28 anos, assinou contrato válido para as próximas duas temporadas, isto é, até junho de 2021, com mais uma de opção.

Clasie juntou-se ao Southampton em 2015, mas nunca conseguiu afirmar-se em pleno pelos ingleses. Após duas épocas em que disputou um total de 49 jogos, o internacional holandês rumou, por empréstimo, a Club Brugge (Bélgica) e Feyenoord (Holanda), clube que o formou.