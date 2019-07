Famalicão reforça-se no West Ham

O Famalicão anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Toni Martínez, proveniente do West Ham, de Inglaterra.

No site oficial, o clube recém-promovido à I Liga revelou que o avançado espanhol, de 22 anos, assinou contrato válido por três temporadas.

Toni Martínez foi formado no Valência, antes de rumar a Inglaterra, para representar o West Ham. Fez três jogos pela equipa principal dos "hammers", mas nunca conseguiu afirmar-se e foi saltando de empréstimo em empréstimo, aos ingleses do Oxford United e aos espanhóis do Valladolid, Rayo Majadahonda e Lugo.

Agora, o internacional jovem por Espanha ruma a Famalicão e, citado pelo site do clube, assume estar "contente por ter sido convidado a fazer parte de um projeto ambicioso" como o do Famalicão. Martínez está determinado a "ajudar o Famalicão a conseguir muitas vitórias".