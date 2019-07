Fékir em Sevilha para reforçar o Bétis

Nabil Fékir já está em Sevilha para assinar pelo Bétis. O médio ofensivo de 26 anos deverá deixar o Lyon a troco de uma verba a rondar os 25 milhões de euros.

Produto das escolas do Lyon, Fékir tem-se afirmado como um dos melhores médios do futebol francês. Chegou a estar associado ao Liverpool no último verão, depois de uma época 2017/18 em grande nível, com 23 golos em 40 jogos.

Os problemas físicos têm impedido o salto do internacional francês. Em 2015/16 fez apenas nove jogos, devido a uma rotura do ligamento cruzado do joelho. No final da última temporada, um traumatismo no joelho tirou-lhe de competição durante mais de um mês.

Na última temporada, Fékir fez 12 golos em 39 jogos disputados.