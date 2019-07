Se vier mais um guarda-redes para o Benfica, terá de ser de "elevada qualidade"

Segundo o jornal "Record" desta segunda-feira, o Benfica quer quanto antes um "rival" para Vlachodimos e não vai esperar até Dezembro pela recuperação de Mattia Perín, cuja transferência ficou em "stand-by", após os exames médicos da semana passada terem ditado o regresso do italiano à Juventus.



Escutado por Bola Branca, José Moreira, antigo guardião das águias, considera que, caso o Benfica avance para uma alternativa aos candidatos à baliza e ao próprio Perín, deverá ser um reforço de alta qualidade.

"Como os três guarda-redes do Benfica são de elevada qualidade, o que vier terá de o ser também. O que vier, Perin ou outro, vai ajudar o Benfica.Se contratarem será para elevar ainda mais a qualidade e para os quatro conseguirem fazer uma excelente época", começa por apontar Moreira, de 37 anos, para quem o actual "quadro" dá todas as garantias a Bruno Lage.



"Neste momento, o Svilar e o Zlobin são os concorrentes do Vlachodimos e os três vão trabalhar arduamente. Se vir outro, será para ajudar. O Vlachodimos já deu provas, ao Zlobin, que conheço da equipa B, prevejo um grande futuro e o Svilar, sendo jovem, todos sabemos do seu potencial. O Benfica está muito bem servido com estes três guarda-redes", reforça o antigo "dono" da baliza encarnada, a terminar.