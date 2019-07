Presidente da República manifesta solidariedade com bombeiros e populações afetadas pelos incêndios

21 jul, 2019 - 09:31

Numa nota publicada no portal da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa, diz que está a acompanhar a situação, estando em contacto com o Governo e com os presidentes das câmaras municipais das zonas afetadas.