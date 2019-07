CTT de aldeia do Fundão instalados em capela com imagem de Nossa Senhora

Em Aldeia Nova do Cabo, no concelho do Fundão, desde 2014, que os CTT ficam sedeados numa capela de um solar de família, adquirido pela junta de freguesia local para a instalação de diversos serviços.

A população de Aldeia Nova do Cabo, maioritariamente idosa, não quer saber do Facebook, nem muito menos de uma polémica que o presidente da União de Freguesias de Fundão, Valverde, Donas, Aldeia de Joanes e Aldeia Nova do Cabo, o independente Manuel Malicia, ajuda a descodificar.

“Para que as pessoas entendam, este edifício é todo da junta de freguesia, e a capela faz parte, e por uma questão de acessibilidades, em 2013, passou-se o atendimento da freguesia e do posto dos CTT do primeiro piso para o rés do chão”, esclarece o presidente da junta, que não entende o recente mediatismo.

“Agora não há futebol, tem que se falar noutras coisas”, afirma o autarca local, sublinhando que esta não é a única capela na região a ganhar nova utilidade.

“O Convento do Seixo, em ruínas aos anos, há pouco tempo fui lá almoçar. Foi um almoço celestial, porque a zona de refeição e bar é na própria capela. Não vai nenhum mal ao mundo quando estes edifícios são reparados em benefício das pessoas”, defende Manuel Malicia.