Jardins do Palácio de Belém de portas abertas para celebrar aterragem na Lua

E se pensa que a partir das doze badaladas pode seguir viagem e levantar voo, engane-se. É a partir da meia-noite que os mais curiosos podem esclarecer, cara-a-cara se, afinal de contas, há outros planetas habitáveis para onde podem fugir. “Teremos a oportunidade de falar com os astrónomos. Temos um speed-dating com astrónomos onde as pessoas podem saber em dois minutos, o que é que os investigadores fazem, como chegaram à realização da investigação sobre o Universo e esperamos esclarecer muitas dúvidas que possam ter sobre a vida de um investigador ou astrónomo".

Cinquenta anos depois de Neil Armstrong e "Buzz" Aldrin terem feito História, está na altura de ouvir as histórias daqueles que, todos os dias, trabalham para firmar um novo “gigantesco passo para a humanidade”.

Como é a vida de um investigador ou astrónomo? As alegrias da profissão superam as muitas horas de estudo de Física e Matemática? É o que vai poder descobrir numa noite ao luar oferecida pelo Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA) e pelo Museu da Presidência da República.

Para marcar os 50 anos da primeira aterragem na Lua, este sábado, as portas dos jardins do Palácio de Belém vão abrir às 21h, meia hora antes de arrancar uma sessão especial do Ignite Iastro, uma digressão que tem percorrido o país desde 2016 e que envolve uma viagem ao Universo, feita à velocidade da luz: serão oito os investigadores com intervenções a cada cinco minutos.

Uma oportunidade, explica à Renascença José Afonso, o coordenador do IA, para descobrir o que se faz em Portugal na área das ciências do Espaço e para desvendar alguns mistérios.

"Vamos ter astrónomos e astrofísicos que vão falar sobre as viagens da Terra à Lua, sobre outras terras que vamos descobrindo pelo universo, também sobre as estrelas, as galáxias, aquilo que nós conhecemos hoje sobre a estrutura do Universo."

A viagem prossegue, depois, para o Jardim do Buxo, onde a Lua é, naturalmente, a protagonista. "Durante toda a noite, teremos observações astronómicas com telescópios, para observar a Lua quando ela se levantar, por volta das 23h30 e, nessa altura, teremos também um momento musical para acompanhar a ascensão da Lua no céu. Teremos também observações de Júpiter e das suas luas e de Saturno", explica José Afonso.

