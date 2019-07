Jota não quer ser o próximo João Félix

Jota recusa as comparações com o João Félix e o rótulo de sucessor do novo jogador do Atlético de Madrid, mesmo na posição em campo.

"Eu sou o Jota. Temos características diferentes, depende do que o treinador quer. Consoante as características do jogador, faz-se um modelo de jogo. Mantivemos o grupo quase todo e isso é muito bom. Agora, é aprimorar. Não adianta se não formos consistentes ao longo da época", afirmou o avançado, em declarações aos jornalistas, esta quinta-feira, à margem do estádio do Benfica, nos Estados Unidos.

Jota ainda não renovou contrato, por o que tem atualmente dura "por muitos anos". De qualquer forma, não está preocupado:

"Estou muito feliz aqui, no clube do coração, e quero é jogar. É fantástico chegar ao plantel, fazer pré-época é algo que ambicionava há muito. Estou aqui há muito tempo e queria ver a equipa a viajar pelo mundo."

Quanto à concorrência para o ataque, Jota também não se mostrou preocupado, visto que "é muito bom ter jogadores de qualidade".