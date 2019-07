Famalicão contrata médio do Atlético de Madrid

O Famalicão anunciou, esta quinta-feira, a contratação de Nicolás Schiappacasse para a nova temporada.

O médio uruguaio, de 20 anos, chega à I Liga por empréstimo do Atlético de Madrid, que na última época o emprestou ao Parma. A experiência não correu bem, tendo Schiappacasse disputado apenas três jogos.

Schiappacasse, que também pode jogar a extremo, esteve na lista de 100 nomeados para o prémio Golden Boy, que distingue o melhores jogador sub-21 a atuar na Europa. É o segundo nome da lista a rumar a Famalicão durante o defeso, depois de Nehuén Pérez, central argentino de 19 anos que também foi emprestado pelo Atlético de Madrid. Pérez passou à segunda fase, com 80 jogadores, ao contrário de Nicolás.



Em declarações ao site oficial do Famalicão, Nicolás Schiappacasse assumiu estar "agradado por fazer parte de um clube com adeptos fervorosos" e por ter a oportunidade de jogar no campeonato português, "onde já alinharam grandes jogadores do futebol uruguaio.