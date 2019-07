Pedro Cary troca o Sporting pelo Zaragoza

O internacional português de futsal Pedro Cary, campeão europeu de clubes e seleções, vai representar o Fútbol Emotion Zaragoza, após nove anos ao serviço do Sporting, anunciou a equipa espanhola.

“Com mais de 20 títulos no currículo, e detentor da Liga dos Campeões e do Europeu 2018, Cary chega a Saragoça para acrescentar intensidade, pressão, inteligência tática, físico, leitura de jogo e capacidade de liderança”, refere a nota do clube.

O ala Pedro Cary, de 35 anos, é o quinto reforço do clube, depois de Javi Alonso, Dani Álvarez, Adri Ortego e Pablo Trasobares, que na última época foi 11º classificado no campeonato espanhol.

“Cary chega do Sporting, no qual jogou nas últimas nove temporadas, tendo sido um jogador chave no sucesso do clube de Lisboa, o atual vencedor da Liga dos Campeões”, refere o clube espanhol.

O Zaragoza adianta que “a incorporação do internacional português, atual campeão europeu de clubes e seleções nacionais, é um grande salto para a equipa liderada por Arturo Santamaría”.

Pedro Cary, que regressa a Espanha 13 anos após ter jogado no Melilla FS, vai começar a pré-temporada com o resto de seus companheiros de equipa em 5 de agosto e vai ser apresentado em breve à comunicação