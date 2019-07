Japão. 23 mortos e 36 feridos em incêndio de origem criminosa

Um ataque a um estúdio de animação em Quioto, no Japão, fez pelo menos 23 mortos e 36 feridos.

De acordo com a BBC, um homem entrou no edifício e espalhou um líquido não identificado que desencadeou as chamas.

O suspeito, de 41 anos, já foi detido e hospitalizado com ferimentos.

As operações de socorro ainda estão em curso e há desaparecidos.

O incêndio terá começado por volta das 10h30 (2h30 em Lisboa) num edifício da Kyoto Animation, que produz séries de animação para televisão.



As autoridades adiantaram que mais de 70 pessoas estavam no prédio no momento do incêndio.