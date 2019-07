Anfiteatro romano descoberto em Marvão

O quinto anfiteatro romano conhecido na província da Lusitânia foi identificado por arqueólogos na cidade romana de Ammaia, no concelho de Marvão, no Alto Alentejo, foi esta quarta-feira anunciado.



A Câmara de Marvão, distrito de Portalegre, refere em comunicado que, durante a atual campanha de escavações arqueológicas, "foi possível confirmar a existência de um novo edifício público" na cidade, um anfiteatro.

A confirmação "é de particular relevância, porque se trata do quinto anfiteatro romano conhecido em toda a província da Lusitânia", depois dos descobertos em Mérida (Espanha), Conímbriga (Coimbra), Bobadela (Oliveira do Hospital) e Caparra (Cáceres, Espanha), frisa o município.

Segundo a autarquia, o edifício do anfiteatro da cidade romana de Ammaia, do qual já "se pôde identificar uma das portas e parte da estrutura de assentamento das bancadas", tem "uma estrutura com cerca de 60 metros de comprimento no seu eixo maior".

A confirmação foi feita durante a campanha de escavações arqueológicas que decorre desde junho e até final deste mês na cidade romana, no âmbito do projeto internacional "Lusitânia: Investigação e Projeto Arqueológico na Cidade Romana de Ammaia".

O projeto, que decorre pelo segundo ano consecutivo, resulta de uma colaboração entre a Fundação Cidade de Ammaia, a Universidade de Lisboa e a Fundación de Estudios Romanos e o Museo Nacional de Arte Romano, situados em Mérida, e tem o apoio da Câmara de Marvão.