Presidente do Boca Juniors confirma Salvio

O presidente do Boca Juniors confirmou, esta quarta-feira, que o clube argentino contratou Toto Salvio ao Benfica.

Foi com uma publicação no Twitter, em que Daniel Angelici publicou uma imagem com o extremo, de 28 anos, a exibir a camisola do clube que lidera, e a legenda "bem-vindo ao Boca, Toto".

Falta, agora, que os canais oficiais de Boca Juniors e Benfica avancem com os detalhes da transferência, como os valores envolvidos e a duração do novo contrato de Salvio.

De acordo com a imprensa local, contudo, o negócio fez-se por um valor entre cinco e seis milhões de euros, por 50% do passe do internacional argentino, que assina por três temporadas.

Salvio completou oito temporadas na Luz, interrompidas, após a primeira, por uma época no Atlético de Madrid, que o emprestara ao Benfica. Tem cinco campeonatos conquistados, além de duas Taças de Portugal, quatro Taças da Liga e três Supertaças. O internacional argentino soma, ainda, 62 golos em 266 jogos de águia ao peito.