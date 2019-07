A saudação de Paulo VI aos "conquistadores da lua"

Na semana anterior, a 13 de julho, enquanto presidia ao Ângelus no Vaticano, Paulo VI já tinha dirigido palavras de entusiasmo a Armstrong, a "Buzz" Aldrin – segundo homem da História a pisar a Lua – e a Michael Collins, o terceiro integrante da missão, que não chegou a sair do foguetão.

Enquanto o mundo aguardava em suspenso, naquele 20 de julho de 1969, de olhos colados na televisão, que fosse anunciada a alunagem dos astronautas da missão Apollo 11, no Observatório astronómico em Castelgandolfo, no Vaticano, o Papa Paulo VI espreitava, curioso, o lugar que Neil Armstrong pisaria antes de qualquer outro homem .

Instantes antes da alunagem, Paulo VI desceria da plataforma móvel onde se encontrava o telescópio gigante do centro astronómico do Vaticano e aguardaria, ladeado pelo padre O’Connell, cientista do Vaticano, e pelo monsenhor Benelli, pro-Secretário de Estado, que a televisão italiana anunciasse o ansiado momento.

E anunciou: “Tocou.”

Então, o Papa Paulo VI glorificou a Deus, prestou homenagem a todos os responsáveis pela aventura espacial e, em língua inglesa, dirigiu-se diretamente aos astronautas, numa mensagem breve, mas carregada de simbolismo.

“Daqui, do Observatório astronómico em Castelgandolfo, próximo de Roma, o Papa Paulo VI dirige-se a vós, astronautas. Honra, saudação e bênção para vós, conquistadores da lua, pálida lamparina das nossas noites e dos nossos sonhos, levem-lhe, com a vossa presença viva, a voz do espírito, um hino a Deus, nosso criador e nosso pai. Estamos próximos, com a nossa saudação e orações, juntamente com toda a Igreja Católica, o Papa Paulo VI vos saúda.”