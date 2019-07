Soares: "Ainda temos muita coisa para melhorar"

Tiquinho Soares faz um balanço positivo do trabalho da pré-época do FC Porto, mas destaca o longo caminho pela frente. Em entrevista reproduzida nos meios oficiais do clube portista, Soares falou sobre o grupo de trabalho, no dia seguinte à vitória frente ao Fulham, por 1-0.

"O trabalho tem sido bem feito até agora. Esperamos continuar neste caminho que temos vindo a fazer. Ainda temos muita coisa para melhorar, mas seguimos juntos. O sentimento do grupo é de ambição. Queremos recuperar o que é nosso, como os outros jogadores já falaram anteriorente. E como já disse, o grupo está a ser formado e estamos todos focados nos objetivos do clube", disse.

Soares leva três golos apontados na pré-temporada, facto que destaca: "É sempre bom conseguir marcar golos. Mas ainda tenho muita coisa para melhorar e espero conseguir isso, juntamente com os meus colegas".

Aos 28 anos, o ponta-de-lança brasileiro começa a sua quarta época no clube. Na época passada, realizou a sua melhor temporada, com 22 golos apontados em 41 jogos.