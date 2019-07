​Reitores admitem adequar vagas ao mercado de trabalho

Veja também:

O presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) admite que as instituições precisam de adequar o número de vagas ao mercado de trabalho.

“Temos de fazer um esforço de racionalizar a nossa oferta internamente, as vagas, de acordo com o mercado de trabalho”, afirmou António Fontainhas, em entrevista à Renascença, no dia em que abriu a época de candidaturas ao Ensino Superior.

Nesta entrevista, refere que essa adequação já se verifica nalgumas instituições do interior do país.

“Nas áreas de ciências de dados e na área digital há uma enorme procura e esse é um bom aspeto a referir, porque, por exemplo, existem já algumas empresas privadas de grande dimensão na área da informática que se estão a localizar em regiões, como é o caso de Vila Real, e isso vai exigir mais estudantes nessas áreas”, diz.

A primeira fase de candidatura ao ensino superior começa esta quarta-feira e termina no início de agosto, com 50.860 vagas no concurso nacional de acesso, um total praticamente inalterado face a 2018.



Segundo dados oficiais divulgados esta quarta-feira, o número de vagas no concurso nacional de acesso deste ano é praticamente igual ao de 2018, quando foram a concurso 50.852 vagas.

No total, contabilizando também os concursos locais de acesso, os lugares disponíveis são 51.568.