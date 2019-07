Luiz Phellype tem propostas da China, mas não do Flamengo

O empresário de Luiz Phellype não descarta a saída do avançado do Sporting, mas considera "difícil" que seja o Flamengo a conseguir a contratação do jogador chegado ao Sporting em janeiro passado.

De acordo com o Record desta quarta-feira, Luiz Phellype "está na lista de Jorge Jesus", mas João Aragão, representante do avançado, garante não ter recebido qualquer proposta pelo ponta de lança brasileiro dos cariocas. Interesse, só da China, revela, em Bola Branca.

"Acho difícil o Flamengo pagar o que Sporting pediria. Porque o Sporting não vai vender por cinco milhões. Se derem 10 ou 12 milhões, darão por outro jogador com mais nome. Do Flamengo não houve proposta. Chegaram-me propostas da China, mas eu disse que o Sporting não venderia por cinco milhões. E houve propostas de cinco milhões", confessa o representante.

O atacante de 25 anos chegou ao Sporting em janeiro, e apontou oito golos em 21 jogos. Aragão faz um balanço positivo dos meses que Luiz Phellype leva de leão ao peito.

"Ele está muito bem no Sporting. Se fizer uma temporada igual à meia já que fez torna-se um jogador mais importante. Agora, há que confirmar. O Sporting construiu uma equipa forte e veremos se o Luiz Phellype será beneficiado com isso. A decisão de escolher o Sporting era para jogar, o que aconteceu. Se fosse para o Benfica, Porto, Braga, não seria assim. Ele está animado", disse.

Aragão reconhece que Luiz Phellype chegou um pouco fora de forma à pré-temporada, mas que está pronto para voltar a render: "Chegou um pouco fora do peso, até falei isso com o Hugo Viana (director desportivo), mas é uma questão de mentalidade brasileira. Agora já recuperou, está bem. Gostei da atitude dele no jogo com o St. Gallen. Tem evoluído muito".