Luiz Phellype é alternativa a Diego Costa no Flamengo

Luiz Phellype, avançado do Sporting, pode regressar ao Brasil este verão para representar o Flamengo, escreve o jornal "Record".

De acordo com a publicação, o ponta-de-lança de 25 anos agrada a Jorge Jesus, que continua a tentar reforçar a frente de ataque do novo clube. No entanto, Luiz Phellype será uma eventual alternativa para Diego Costa, alvo número um para o "Fla".

Para além de mero interesse, o jornal escreve que o clube já terá sondado o Sporting para perceber em que condições poderá conseguir finalizar a contratação, com o valor a rondar os oito e os 10 milhões de euros.

Luiz Phellype chegou ao Sporting em janeiro da última temporada e, depois de um início difícil, assumiu a titularidade no final da temporada. No total, apontou oito golos em 21 jogos com a camisola verde e branca.

No entanto, a competição será mais apertada esta temporada, com Bas Dost e a nova contratação Luciano Vietto, o que poderá abrir a porta de saída para o avançado brasileiro.