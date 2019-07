Escritor Amin Maalouf vence Prémio Calouste Gulbenkian

O jornalista e escritor líbano-francês Amin Maalouf é o vencedor do Prémio Calouste Gulbenkian 2019, no valor de 100 mil euros, anunciou a fundação, que vai também premiar a Associação de Apoio à Vítima, um programa de rádio e o Teatro Metaphora.

Segundo a fundação, o Prémio Calouste Gulbenkian 2019 será entregue na sexta-feira a Maalouf, "reconhecido como um dos nomes mais influentes e respeitados do mundo árabe" e que foi escolhido por um júri presidido por Jorge Sampaio.

Amin Maalouf "tem sido um incansável construtor de pontes, procurando mostrar o caminho das reformas necessárias para construir um mundo em paz, de acordo com um modo de vida mais justo e sustentável", escreve a Gulbenkian.

"Na sua mais recente obra - Le Naufrage des Civilizations - Amin Maalouf, que prossegue a sua análise sobre a crise do 'vivre ensemble', analisa as derivas e as feridas que se podem abrir nas civilizações modernas e apresenta pistas para que europeus e árabes possam cooperar na construção de um mundo melhor, no respeito pelo Estado de Direito e os Direitos Humanos", acrescenta a fundação.

APAV distinguida na área da Coesão

Já os Prémios Gulbenkian 2019, no valor de 50 mil euros cada, serão atribuídos à APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, na área da Coesão, ao programa radiofónico '90 segundos de ciência', na área do Conhecimento, e ao Teatro Metaphora - Associação de Amigos das Artes, na área da Sustentabilidade.

No comunicado distribuído pela fundação, o júri reconhece os "excelentes resultados" obtidos pela APAV, que desde 1990 tem apoiado um número cada vez maior de vítimas de crime, num universo estimado em 270.000 pessoas.

A APAV apoia, em média, 115 adultos por semana e a sua intervenção é essencial na recuperação e regresso das vítimas à rotina diária, através de um atendimento personalizado e qualificado, avaliando cada caso como único.

O '90 Segundos de Ciência', vencedor do Prémio Gulbenkian na área do Conhecimento, é um programa de rádio diário, de um minuto e meio, sem narração externa, em que um investigador diferente a cada dia explica um dos seus projetos.

A escolha é feita para haver representatividade geográfica, científica e de género.

Na área da Sustentabilidade, a Gulbenkian vai galardoar o Teatro Metaphora -- Associação de Amigos das Artes, destacando a iniciativa Green Steps, "que desde 2015 desenvolve diversos projetos artísticos, sempre aliados à sensibilização ambiental".

O Prémio Calouste Gulkenkian 2019 será entregue pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no ano do 150.º aniversário do nascimento de Calouste Sarkis Gulbenkian.

Na sexta-feira, a cerimónia, que assinala os 63 anos da Fundação.