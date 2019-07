Mulher de Salvio confirma saída do Benfica

Nem Benfica, nem Boca Juniors. Quem confirmou a saída de Eduardo Salvio das águias foi a esposa do extremo argentino, através das redes sociais. Numa publicação no Instagram, a esposa do avançado deixou um agradecimento ao Benfica e a Lisboa, depois de oito temporadas no clube: "Não digo adeus, digo até sempre. Passamos por tantas coisas aqui, algumas tristes, mas a maior parte muito felizes".

"Acho que é normal sentir uma tristeza enorme por deixar esta cidade que tanto amamos, mas por outro lado vem a felicidade de voltar a casa. Prometemos voltar", pode ainda ler-se.

A saída foi subentendida quando Salvio ficou de fora dos convocados para o estágio do Benfica nos Estados Unidos da América. O interesse do Boca Juniors não era novidade, e o clube argentino voltou ao ataque pelo internacional argentino, após uma primeira proposta de 15 milhões recusada.

De acordo com a imprensa portuguesa e argentina, o negócio ficará fechado por um valor a rondar os seis milhões de euros, por 50% do passe.

Salvio completou oito temporadas na Luz, interrompidas, após a primeira, por uma época no Atlético de Madrid, que o emprestara ao Benfica. Tem cinco campeonatos conquistados, além de duas Taças de Portugal, quatro Taças da Liga e três Supertaças. O internacional argentino soma, ainda, 62 golos em 266 jogos de águia ao peito.