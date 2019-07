FC Porto renova com Luís Mata por mais duas temporadas

O FC Porto anunciou a renovação de contrato com Luís Mata por mais duas temporadas, num vínculo válido agora até 2021.

O defesa-esquerdo regressa ao FC Porto, depois de ter estado emprestado ao Cartagena, em Espanha. Mata, natural de Vila Nova de Gaia, foi bicampeão de juniores pelo FC Porto, e foi campeão da II Liga em duas ocasiões: pelo Portimonense, em 2016/17, e pelo FC Porto B, em 2015/16.

Em declarações ao Porto Canal, mostrou-se feliz por regressar ao Dragão.

"Fiz aqui a minha formação, já fui muito feliz no FC Porto e estou muito contente por prolongar a minha estadia no clube. Espero colher ainda mais frutos no futuro. A primeira foi num período mais precoce, em que fui campeão da II Liga, e isso é algo em que posso ajudar os mais novos", disse.

Sonho de chegar à equipa principal

Mata vai disputar a temporada na equipa B dos dragões, mas não esconde o objetivo de chegar à equipa principal: "A nível individual, o objetivo é sempre melhorar o máximo. Tenho sempre o sonho de chegar um dia à equipa A, senão nem faria sentido renovar nem estar nesta instituição. Agora é hora de trabalhar para fazer uma boa temporada na equipa B".