Jorge Jesus insiste. Flamengo em Madrid para convencer Filipe Luís

O Flamengo continua a insistir na contratação do lateral-esquerdo Filipe Luís, que terminou contrato com o Atlético de Madrid no dia 30 de junho.

De acordo com a "Globoesporte", o próprio presidente do clube, atualmente treinado por Jorge Jesus, está em Madrid, para finalizar a contratação do internacional brasileiro, que venceu a Copa América com a seleção, há duas semanas.

O "Fla" pretende acelerar a contratação do experiente lateral, para que seja possível inscrever o jogador na Taça Libertadores. As inscrições terminam na próxima segunda-feira.

Apesar de estar atualmente sem clube, o Atlético de Madrid continua à espera da decisão de Filipe Luís, que já admitiu que, aos 33 anos, continua indeciso entre continuar no futebol europeu, ou regressar ao Brasileirão.

Filipe Luís está na Europa há 15 temporadas. Deixou o Figueirense e assinou pelo Ajax, em 2004. Passou pelo Real Madrid e Deportivo da Corunha, mas foi no Atlético de Madrid que se afirmou. Fez 333 golos com os "colchoneros". Jogou ainda uma época no Chelsea, em 2014/15.

O treinador Simeone, que já trabalha com Filipe Luís há várias temporadas, já assegurou a contratação do lateral-esquerdo Renan Lodi, proveniente do Athletico Paranaense.

Jorge Jesus continua a reforçar-se no futebol europeu, depois de Gerson, da Roma, e Rafinha, do Bayern de Munique.