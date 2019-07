Presidente do Boavista confirma interesse em Maxi Pereira

O presidente do Boavista, Vítor Murta, confirmou, esta terça-feira, interesse na contratação de Maxi Pereira, que terminou contrato com o FC Porto.

"É um grande jogador, de inegável valor, e todos os grandes jogadores são bem-vindos ao plantel do Boavista. É nesta perspetiva que olhamos para o Maxi", admitiu o líder axadrezado, em declarações aos jornalsitas.

De acordo com o jornal "O Jogo", o lateral-direito uruguaio, de 35 anos, negoceia com o Boavista há mais de uma semana e ainda só não foi oficializado como reforço devido a pormenores.

Maxi não faz planos do FC Porto e de Sérgio Conceição para a nova época, mas pretende continuar em Portugal. Caso rume ao Boavista, será o 13.º ano consecutivo no futebol português: oito no Benfica e quatro no FC Porto.