Varandas promete que o Sporting não vacilará "por muita que seja a pressão"

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, garantiu, esta terça-feira, que o clube não vacilará sob pressão.

O líder leonino introduziu a apresentação do relógio comemorativo dos 113 anos do clube, em parceria com a Tag Heuer, na Academia do Sporting. Varandas viu o "seu" Sporting espelhado no lema do relógio:

"São 113 anos de história e a Tag Heuer fez um exemplar lindíssimo. Não só o relógio é lindo, para mim, mas gosto muito daquela frase, 'don't crack under pressure' ["não cedas sob pressão"]. É assim que o Sporting vai ser, cada vez mais: por muita que seja a pressão, não vamos vacilar, não vamos quebrar, e precisamos de um relógio assim."

Rostovski, Ivanildo Fernandes, Rafael Camacho e Bas Dost também estiveram presentes na cerimónia.