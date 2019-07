Pastoral juvenil de Lisboa com novo diretor e novo padre assistente

O serviço da juventude, departamento do Patriarcado de Lisboa que se ocupa da evangelização dos jovens, tem novo diretor e novo padre assistente. João Clemente, leigo, e João Quintas, padre na paróquia de Nossa Senhora da Ajuda, em Lisboa, ambos com 30 anos, foram nomeados esta terça-feira por D. Manuel Clemente.

“É um misto de sentimentos. Uma alegria por servir a igreja de Lisboa com os jovens, mas também um temor grande pela importância desta missão”, afirma o novo diretor João Clemente, que a partir de setembro substitui Cláudia Lourenço, no cargo desde 2015.

Também para João Quintas, sacerdote ordenado há um ano, o convite suscitou “espanto” e “admiração”. “Como padre, também sou jovem e sinto que estou incluído neste projeto”, diz.

Com a Jornada Mundial da Juventude, a realizar-se em Lisboa, em 2022, o departamento “está ao dispor da organização para o que for necessário”. “Trata-se de potenciar a rede de contactos do trabalho que fomos fazendo ao longo destes anos por toda a diocese,”, diz João Clemente que trabalha como consultor. E acrescenta: “Na pastoral juvenil é muito importante que se faça um trabalho de colaboração, de rede, de ponte entre as várias realidades juvenis, que não se esgotam na paróquia, nem nos movimentos, mas também com outros sectores da igreja, como a pastoral da família, a catequese, a pastoral vocacional e a pastoral universitária”.