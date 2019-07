Onde param os bilhetes para a Supertaça? No Algarve, não estão

A corrida aos bilhetes para a Supertaça, no Algarve, já começou, mas não há meta à vista. João Peres, organizador de eventos desportivos, revela a Bola Branca que "não há bilhetes em lado nenhum".

"É uma situação que não se percebe bem. As pessoas estão no Algarve e não têm acesso. Vai com certeza haver muita desilusão de muita gente que quereria aproveitar este momento de férias como momento ideal de 'relax' para ir ver futebol", lamenta João Peres.

O organizador assume que não faz ideia onde param os bilhetes: "A imprensa noticiou que foi uma certa quantidade de bilhetes para o Benfica, a mesma para o Sporting, e que há uma franja de bilhetes que sobraram. Mas que eu tenha conhecimento, no Algarve, não há nenhum local onde se possa pedir bilhetes para esse jogo."

João Peres acredita que a Associação de Futebol do Algarve não tem bilhetes para o jogo que oporá Benfica a Sporting, a 4 de agosto, às 20h45, no Estádio do Algarve. Se os tiver, "terá uma quantidade mínima que nem dá sequer para começar para o gasto". "Andam a anunciar para aí bilhetes à venda no Algarve, mas não sei onde é que estão", finaliza.