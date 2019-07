Protagonista do primeiro treino do Benfica nos EUA foi o calor

O protagonista do primeiro treino do Benfica nos Estados Unidos da América, onde vai disputar a International Champions Cup, foi o calor, de acordo com o site oficial dos encarnados.

As temperaturas altas que se fizeram sentir no treino, realizado horas após a chegada da comitiva a solo norte-americano, obrigaram mesmo os jogadores a refrescarem-se durante a sessão.

Bruno Lage pôde contar com os 27 jogadores convocados, entre os quais não se incluem Salvio, a caminho do Boca Juniors, David Tavares e Cádiz, lesionados, e Pedro Álvaro.

O Benfica volta a treinar durante a tarde desta terça-feira, às 18h00, de novo no campo de treinos da Universidade de Stanford.